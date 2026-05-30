18:01 30.05.2026
Украинский дрон проделал дыру в стене блока Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В стене машинного зала энергоблока номер 6 Запорожской АЭС образовалась дыра в результате взрыва украинского дрона.
  • Основное оборудование не повреждено.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Дыра возникла в стене машинного зала блока номер 6 Запорожской АЭС в результате взрыва украинского дрона, основное оборудование не повреждено, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
Украинский боевой дрон-камикадзе поразил здание машинного зала энергоблока номер 6 и сдетонировл днем 30 мая, сообщил Лихачев.
"В результате взрыва основное оборудование повреждено не было, но в стене машзала образовалась дыра", - сказал гендиректор "Росатома", слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.
Алексей ЛихачевЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Происшествия
 
 
