Украинский дрон проделал дыру в стене блока Запорожской АЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Дыра возникла в стене машинного зала блока номер 6 Запорожской АЭС в результате взрыва украинского дрона, основное оборудование не повреждено, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
Украинский боевой дрон-камикадзе поразил здание машинного зала энергоблока номер 6 и сдетонировл днем 30 мая, сообщил Лихачев.
"В результате взрыва основное оборудование повреждено не было, но в стене машзала образовалась дыра", - сказал гендиректор "Росатома", слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.