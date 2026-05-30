Академик РАН объяснил, почему ИИ никогда не будет обладать сознанием

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) никогда не будет обладать сознанием, потому что он может только имитировать действия, похожие на человеческие, заявил в беседе с РИА Новости академик, председатель научного совета по методологии искусственного интеллекта и когнитивных исследований РАН Владислав Лекторский.

"Я считаю, это мое мнение, что искусственный интеллект никогда не будет обладать сознанием... при всем его развитии и при том, что сейчас делается, в принципе, сознанием обладать не может, а значит, не может быть агентом. Агент - это тот, кто делает и отвечает за свои действия. То есть агентность, я считаю, что у него, в принципе, невозможна", - сказал Лекторский.

Он объяснил, что проблема сознания является важнейшей проблемой, в том числе и с юридической, нравственной и этической точек зрения.

"Если человек совершит какое-то действие, за которое потом понесет ответственность, то он должен сознавать, что это сделал. Если ему в бессознательном состоянии, например, загипнотизированном, что-то внушили, то он не отвечает за последствия этого действия", - отметил академик РАН

По его мнению, некоторые функции, связанные с сознанием, ИИ может как-то имитировать, но есть такие особенности сознания, которые ИИ не сможет сымитировать никогда.