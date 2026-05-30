Появились новые подробности о пропавшей в Омске паре сапбордистов

ОМСК, 30 мая - РИА Новости. Пропавшие в Омске Ольга Симочкина и Анатолий Бойко были опытными сапбордистами и пользовались собственным оборудованием, рассказал РИА Новости омский путешественник, руководитель тур-клуба "Осибиревшие" Сергей Лебединский.

Анатолий Бойко и Ольга Симочкина ушли 25 мая в прогулку на сапбордах. С того момента их никто не видел. 27 мая родственники заявили о их пропаже в полицию. В субботу днем в затоне у поселка Николаевка было обнаружено тело пропавшей Ольги Симочкиной и два сапборда.

"Я удивлен, что пропали сразу два опытных человека. Такие случаи очень редки. Анатолий и Ольга часто выходили на воду, были подготовленными, часто сплавлялись. Их знали многие сапбордисты. Они пользовались собственными сапами. Ситуация очень странная", - рассказал Лебединский.

Он выдвинул несколько версий случившегося. По одной из его версий, они могли попасть под баржу, но такой случай не остался бы незамеченным. Также, он считает, что вероятен случай, когда один из пропавших мог перевернуться или застрять в кустах, а второй попробовал помочь ему и утонул в холодной воде.