Рейтинг@Mail.ru
Появились новые подробности о пропавшей в Омске паре сапбордистов - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 30.05.2026
Появились новые подробности о пропавшей в Омске паре сапбордистов

Лебединский: пропавшая в Омске пара была опытной в сапбординге

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРека Иртыш
Река Иртыш - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Река Иртыш . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ольга Симочкина и Анатолий Бойко, опытные сапбордисты, пропали в Омске после прогулки на сапбордах 25 мая.
  • 27 мая тело Ольги Симочкиной и два сапборда были обнаружены в затоне у поселка Николаевка.
  • Сотрудники полиции продолжают поиски Анатолия Бойко, возбуждено уголовное дело по статье «убийство».
ОМСК, 30 мая - РИА Новости. Пропавшие в Омске Ольга Симочкина и Анатолий Бойко были опытными сапбордистами и пользовались собственным оборудованием, рассказал РИА Новости омский путешественник, руководитель тур-клуба "Осибиревшие" Сергей Лебединский.
Анатолий Бойко и Ольга Симочкина ушли 25 мая в прогулку на сапбордах. С того момента их никто не видел. 27 мая родственники заявили о их пропаже в полицию. В субботу днем в затоне у поселка Николаевка было обнаружено тело пропавшей Ольги Симочкиной и два сапборда.
Место обнаружения тела сапбордистки на берегу Иртыша в районе села Николаевка - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
В Омске нашли тело пропавшей сапбордистки
Вчера, 08:38
"Я удивлен, что пропали сразу два опытных человека. Такие случаи очень редки. Анатолий и Ольга часто выходили на воду, были подготовленными, часто сплавлялись. Их знали многие сапбордисты. Они пользовались собственными сапами. Ситуация очень странная", - рассказал Лебединский.
Он выдвинул несколько версий случившегося. По одной из его версий, они могли попасть под баржу, но такой случай не остался бы незамеченным. Также, он считает, что вероятен случай, когда один из пропавших мог перевернуться или застрять в кустах, а второй попробовал помочь ему и утонул в холодной воде.
Сотрудники полиции продолжают поиски Анатолия Бойко. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
Река Иртыш - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Инструктор предположила, где снаряжение пропавших под Омском сапсерферов
Вчера, 09:45
 
ОмскПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала