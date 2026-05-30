Лантратова помогла семье участника СВО установить его судьбу - РИА Новости, 30.05.2026
12:59 30.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла семье участника СВО установить судьбу военнослужащего.
  • После запроса в Минобороны России стало известно, что Михаил погиб, защищая страну, и семье была оказана положенная поддержка.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла семье участника СВО установить судьбу военнослужащего.
"Михаил П. из Тамбова участвовал в СВО. Весной 2025 года связь с ним прервалась. Семья долгое время не могла получить информацию о его судьбе. У мужчины остались жена и трое детей. Его родные оказались в сложной жизненной ситуации", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
По ее словам, сестра Михаила Христина М. обратилась в аппарат омбудсмена за помощью - она просила установить судьбу брата. Как отметила Лантратова, ее аппарат направил запрос в министерство обороны России, а также в Международный комитет Красного Креста с просьбой помочь в поиске бойца.
"В Минобороны сообщили, что Михаил погиб, защищая страну. После помогли семье оформить положенную поддержку", - добавила она.
ОбществоРоссияЯна ЛантратоваТамбовМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
