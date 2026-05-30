СМИ: американские военные в Кувейте пострадали из-за якобы атаки Ирана

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Американские военные на авиабазе Али-эль-Салем в Кувейте получили травмы в результате якобы атаки Ирана, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник.
В четверг Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанес удар по американской военной базе, с которой, по данным Тегерана, был атакован объект в районе иранского города Бендер-Аббас. Иранская сторона не уточняла, в какой стране располагается эта база. В центральном командовании ВС США позднее заявили, что баллистическая ракета, якобы запущенная Ираном в сторону Кувейта, была перехвачена силами арабской страны.
Блумберг утверждает, что системам ПВО Кувейта удалось перехватить иранскую ракету, однако обломки упали на авиабазу. "Около пяти человек, включая как подрядчиков, так и военных на действительной службе, получили легкие травмы", - пишет агентство.
По его данным, Ирану также удалось уничтожить один ударный дрон американской армии MQ-9 Reaper и серьезно повредить еще один, при том что стоимость каждого составляет примерно 30 миллионов долларов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив. Трамп 29 мая сообщил, что морская блокада иранских портов со стороны США будет снята.