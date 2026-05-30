Умерла балерина и педагог Мариинки Любовь Кунакова

"Цветущая, энергичная, душевная, Любовь Алимпиевна всегда могла поддержать словом, взглядом, улыбкой. Ее интеллигентность и человечность навсегда останутся в памяти коллег, удивительный талант - в воспоминаниях поклонников, а педагогический дар, бесценный опыт и мудрость, которой она щедро делилась на репетициях, - в сердцах благодарных учениц", - отмечают в театре.

Кунакова более полувека посвятила служению балетному искусству в стенах Мариинского театра. Ее творческая судьба на прославленной сцене началась в 1974 году. До 1992 года она была ведущей исполнительницей балетного репертуара. В число ее лучших ролей вошли партии в спектаклях "Легенда о любви", "Спящая красавица", "Жизель", "Баядерка", "Лебединое озеро", "Раймонда", "Корсар", "Дон Кихот". Вместе с тем Кунакова постоянно находилась в творческом поиске, включала в программы выступлений новую для себя хореографию, выходила в спектаклях других театров страны.