Умерла балерина и педагог Мариинки Любовь Кунакова

Культура
 
14:05 30.05.2026
Умерла балерина и балетмейстер-репетитор Мариинского театра Любовь Кунакова

© Фото : Мариинский театр — Любовь Кунакова
Любовь Кунакова
© Фото : Мариинский театр
Любовь Кунакова. Архивное фото
  • Балерина и балетмейстер-репетитор Мариинского театра Любовь Алимпиевна Кунакова умерла 30 мая на 75-м году жизни.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая - РИА Новости. Скончалась балерина, балетмейстер-репетитор Мариинского театра Любовь Кунакова, сообщил театр.
"Тридцатого мая на 75-м году жизни не стало одаренной балерины, талантливого педагога, балетмейстера-репетитора Мариинского театра Любови Алимпиевны Кунаковой", - говорится в сообщении.
Коллектив Мариинского театра выражает соболезнования родным и близким Кунаковой, ее друзьям, многочисленным ученикам.
"Цветущая, энергичная, душевная, Любовь Алимпиевна всегда могла поддержать словом, взглядом, улыбкой. Ее интеллигентность и человечность навсегда останутся в памяти коллег, удивительный талант - в воспоминаниях поклонников, а педагогический дар, бесценный опыт и мудрость, которой она щедро делилась на репетициях, - в сердцах благодарных учениц", - отмечают в театре.
Кунакова более полувека посвятила служению балетному искусству в стенах Мариинского театра. Ее творческая судьба на прославленной сцене началась в 1974 году. До 1992 года она была ведущей исполнительницей балетного репертуара. В число ее лучших ролей вошли партии в спектаклях "Легенда о любви", "Спящая красавица", "Жизель", "Баядерка", "Лебединое озеро", "Раймонда", "Корсар", "Дон Кихот". Вместе с тем Кунакова постоянно находилась в творческом поиске, включала в программы выступлений новую для себя хореографию, выходила в спектаклях других театров страны.
В 1997 году она стала педагогом-репетитором Мариинского театра, позднее - балетмейстером-репетитором. Кроме того, она перенесла классические спектакли в редакции Мариинского театра на сцены Минска, Афин, Токио, Бразилии. Ее многочисленные достижения были оценены почетными наградами и званиями. В 1974 году она удостоилась звания заслуженной артистки РСФСР, а в 1983 году стала народной артисткой РСФСР. В 2009 году она была удостоена Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а в прошлом году стала кавалером ордена "За заслуги в культуре и искусстве".
 
