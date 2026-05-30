В Госдуме рассказали о санитарных требованиях к водопроводной воде

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Согласно установленным санитарным нормам, в водопроводной воде не должно быть осадка, постороннего запаха или цвета, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

"По санитарным нормам в водопроводной воде не должно быть осадка, постороннего запаха или цвета. Если из крана идет ржавая вода, с привкусом или странным запахом - это уже повод разбираться", - сказал Колунов

Парламентарий отметил, что временные ухудшения качества воды могут возникнуть после ремонтных работ, и в таких случаях она быстро приходит в норму.

По его словам, если проблема повторяется или сохраняется, гражданам следует действовать поэтапно.

"Сначала - аварийная служба. Сообщите о проблеме и обязательно запишите номер заявки. Это пригодится, если вопрос придется поднимать дальше. Следующий шаг - управляющая компания. Туда можно подать заявление лично. Проверить коммуникации и фильтры должны в течение двух недель", - подчеркнул он.

Колунов пояснил, что также можно обратиться с просьбой о проверке в водоснабжающую организацию, которая после проведения необходимых процедур в течение трех дней предоставит копию соответствующего акта.