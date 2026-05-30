Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о санитарных требованиях к водопроводной воде - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:22 30.05.2026
В Госдуме рассказали о санитарных требованиях к водопроводной воде

Колунов: в водопроводной воде не должно быть осадка, запаха или цвета

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЧеловек моет руки
Человек моет руки - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Человек моет руки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По санитарным нормам в водопроводной воде не должно быть осадка, постороннего запаха или цвета.
  • При обнаружении проблем с качеством воды сначала следует обратиться в аварийную службу, а затем — в управляющую компанию.
  • Также можно обратиться в водоснабжающую организацию или Роспотребнадзор для проведения проверки и устранения нарушений.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Согласно установленным санитарным нормам, в водопроводной воде не должно быть осадка, постороннего запаха или цвета, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"По санитарным нормам в водопроводной воде не должно быть осадка, постороннего запаха или цвета. Если из крана идет ржавая вода, с привкусом или странным запахом - это уже повод разбираться", - сказал Колунов.
Вода - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Назван метод сэкономить на платежах за холодную воду
03:10
Парламентарий отметил, что временные ухудшения качества воды могут возникнуть после ремонтных работ, и в таких случаях она быстро приходит в норму.
По его словам, если проблема повторяется или сохраняется, гражданам следует действовать поэтапно.
"Сначала - аварийная служба. Сообщите о проблеме и обязательно запишите номер заявки. Это пригодится, если вопрос придется поднимать дальше. Следующий шаг - управляющая компания. Туда можно подать заявление лично. Проверить коммуникации и фильтры должны в течение двух недель", - подчеркнул он.
Колунов пояснил, что также можно обратиться с просьбой о проверке в водоснабжающую организацию, которая после проведения необходимых процедур в течение трех дней предоставит копию соответствующего акта.
Кроме того, жильцы могут обратиться в Роспотребнадзор, специалисты ведомства проведут проверку и, если найдут нарушения, предпишут ресурсоснабжающей организации их устранить.
Сантехник сливает горячую воду в подвале жилого дома - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Эксперт: россияне могут получить перерасчет за плохую воду
26 мая, 06:00
 
ОбществоСергей КолуновФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала