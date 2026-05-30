В Киеве объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве и Киевской области в субботу была объявлена воздушная тревога.
- Сигнал воздушной тревоги также прозвучал в нескольких других областях Украины.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, тревога была объявлена в 17.57 мск. Также сигнал воздушной тревоги звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Ровненской, Харьковской областях и части Волынской области Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18