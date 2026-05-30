Врачи рассказали, как можно заразиться хантавирусом при уборке

Краткий пересказ от РИА ИИ В греческом минздраве сообщили, что при уборке в местах возможного присутствия грызунов требуется особая осторожность.

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Особую осторожность при уборке необходимо проявлять в местах, где возможно присутствие грызунов, рассказали РИА Новости в греческом минздраве.

"Требуется особая осторожность при уборке закрытых помещений, складов, сельскохозяйственных объектов, подвалов или загородных домов, где возможно присутствие грызунов", - сообщили агентству в пресс-службе Национальной организации общественного здравоохранения Греции (EODY), находящейся в ведении минздрава.

В пресс-службе добавили, что наиболее распространенный путь передачи хантавируса — это вдыхание воздушных паров, содержащих мелкие частицы мочи, фекалий или слюны инфицированных грызунов.

"Вирус может оставаться заразным в течение длительного времени в высохших зараженных материалах, которые человек может вдохнуть, когда они поднимаются в воздух в виде пыли", - рассказали в EODY