В аэропортах Казани, Ульяновска и Чебоксар сняли ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Казани, Ульяновска и Чебоксар сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Их вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Казани, Ульяновска и Чебоксар, сообщает Росавиация.
"Аэропорты Казани, Ульяновска ("Баратаевка"), Чебоксар. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.