Камоцци считает, что Сафонов достоин и дальше быть основным вратарем "ПСЖ"

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци считает, что российский голкипер Матвей Сафонов продолжит карьеру во французском "Пари Сен-Жермен".
В субботу "Пари Сен-Жермен" обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира.
"Хороший финал. "ПСЖ" играл лучше на протяжении всего матча и заслужил победу. Сафонов провел обычную игру, считаю, он может продолжить карьеру в "ПСЖ", - сказал Камоцци РИА Новости.