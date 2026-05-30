Камоцци считает, что Сафонов достоин и дальше быть основным вратарем "ПСЖ"

В субботу "Пари Сен-Жермен" обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира.

"Хороший финал. "ПСЖ" играл лучше на протяжении всего матча и заслужил победу. Сафонов провел обычную игру, считаю, он может продолжить карьеру в "ПСЖ", - сказал Камоцци РИА Новости.