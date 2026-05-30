Рейтинг@Mail.ru
Италия направит в Румынию около 100 военнослужащих и несколько истребителей - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 30.05.2026 (обновлено: 17:53 30.05.2026)
Италия направит в Румынию около 100 военнослужащих и несколько истребителей

Repubblica: Италия направит около 100 военных и несколько истребителей в Румынию

© AP Photo / Farah Abdi WarsamehИтальянский военнослужащий
Итальянский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Итальянский военнослужащий . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Италия направит около 100 военнослужащих и несколько истребителей в Румынию для участия в миссии по подготовке румынских вооруженных сил.
  • Власти Румынии обвинили Россию в инциденте с беспилотником в Галаце, но доказательств не привели, а президент России Владимир Путин предположил, что дрон мог быть украинским.
РИМ, 30 мая - РИА Новости. Италия направит около 100 военнослужащих и несколько истребителей в Румынию для участия в миссии по подготовке румынских вооруженных сил, пишет газета Repubblica.
Со ссылкой на правительственные источники издание сообщило, что операция стартует 15 июня и продлится не менее месяца. Небольшая группа уже находится на военной базе в Румынии.
Женщина с флагом Румынии - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Румыния подписала четыре контракта на закупку вооружения по программе SAFE
Вчера, 14:00
Как отмечает Repubblica, речь идет не о миссии по воздушному патрулированию НАТО (air policing), а об отдельной программе подготовки румынских военных. Она пройдет на авиабазе близ города Костанца, на территории которой также размещены около 4,5 тысячи американских военнослужащих.
"Это ранее запланированная, хотя и не разглашавшаяся, операция, которая стала еще более актуальной после взрыва в Галаце", - пишет газета.
В пятницу министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Румынии Никушор Дан заявил, что из-за инцидента было решено объявить генконсула России в Констанце персоной нон грата и закрыть генконсульство РФ в этом городе.
Президент России Владимир Путин, комментируя инцидент, предположил, что, скорее всего, речь идет о ситуации с украинским дроном, сбившимся с курса из-за действия РЭБ или несовершенства технических данных. По его словам, в ЕС любой залетевший дрон сперва называют российским, а потом выясняется, что это не так. Российский лидер отметил, что без экспертизы никто не может точно сказать, какого происхождения дрон, и подчеркнул, что РФ готова провести расследование, если ей передадут объективные данные.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
"Вас просто сожрут": в США выступили с заявлением после удара по Румынии
Вчера, 02:21
 
В миреРумынияРоссияИталияНикушор ДанВладимир ПутинНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала