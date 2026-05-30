В Иране пограничники ликвидировали двух вооруженных боевиков

- Группа вооруженных боевиков напала на пограничное подразделение Ирана в Чалдаране на северо-западе страны.
- В ходе столкновения были ликвидированы двое боевиков, остальные, получив ранения, бежали через границу.
ТЕГЕРАН, 30 мая - РИА Новости. Группа вооруженных боевиков совершила нападение на одно из пограничных подразделений Ирана на северо-западе исламской республики, двое боевиков были ликвидированы в ходе вооруженного столкновения, передает иранское агентство Fars.
"Боевики одной из вражеских группировок совершили нападение на одно из пограничных подразделений в Чалдаране (на северо-западе Ирана - ред.). Эта попытка боевиков провалилось. В ходе вооруженного столкновения были убиты два боевика, а несколько других, получив ранения, бежали через границу", - говорится в сообщении агентства.