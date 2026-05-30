08:53 30.05.2026
Экономист назвала самые надежные варианты инвестиций для россиян

Рублевые купюры разного достоинства. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Анна Кокорева назвала недвижимость одним из самых надежных вариантов инвестиций для россиян.
  • Также надежным вариантом вложений она считает гособлигации, поскольку деньги можно вернуть в любой момент.
  • Для более рискованных граждан эксперт рекомендует попробовать инвестиции в акции, товарные фьючерсы.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Самыми надежными вариантами инвестиций для россиян в настоящее время являются недвижимость и гособлигации, сообщила РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Анна Кокорева.
"Одним из самых надежных способов инвестиций сегодня является недвижимость. Для тех, кто располагает большими суммами, можно попробовать вложить туда деньги. Наличие ощутимой собственности будет успокаивать инвестора", - сказала она.
Еще одним вариантом надежных вложений является государственный долг - деньги можно вернуть в любой момент, а для более рискованных граждан можно попробовать инвестиции в акции, товарные фьючерсы, порекомендовала Кокорева.
Экономист также рассказала, что хранить деньги нужно так, чтобы не опасаться за их возвратность. "Любое инвестирование связано с договорными отношениями между инвестором и юридическим лицом (банк, брокер, биржа и др.) и инвестор должен быть уверен, что получит свои деньги обратно", - подчеркнула она.
