В Роспотребнадзоре назвали насекомых, которые могут переносить инфекции

Краткий пересказ от РИА ИИ Иксодовые клещи, комары, вши, блохи, а также мошки, слепни и москиты, обитающие в России, могут переносить опасные для людей инфекции.

В качестве основных мер профилактики заражения через укусы насекомых рекомендуется использовать средства, отпугивающие насекомых, надевать закрытую одежду, использовать москитные сетки, обрабатывать территории от клещей и вакцинироваться от энцефалита.

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Иксодовые клещи, комары, вши, блохи, а также мошки, слепни и москиты, обитающие в России, могут переносить опасные для людей инфекции, следует из данных Роспотребнадзора, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Так, большинство инфекций, которые передаются через укусы насекомых, в России переносят иксодовые клещи. Наиболее распространенными инфекциями при этом являются болезнь Лайма и клещевой энцефалит. Кроме этого, клещи также передают гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз (МЭ), безэритемную форму боррелиоза Миямото, крымскую геморрагическую лихорадку, туляремию и клещевые пятнистые лихорадки (риккетсиозы).

Комары в России также могут представлять опасность. Например, некоторые особи могут переносить малярию, паразитов, а также лихорадку Западного Нила. Угрозу для человека представляют и блохи: они способны длительно сохранять в организме возбудителей чумы, туляремии, псевдотуберкулеза, бруцеллеза и крысиного сыпного тифа.

Платяные и головные вши – классические переносчики сыпного и возвратного тифа. А слепни, мошки и москиты могут являться переносчиками сибирской язвы, туляремии, паразитов и возбудителей кишечных инфекций.