04:52 30.05.2026
В Роспотребнадзоре назвали насекомых, которые могут переносить инфекции

© РИА Новости / Павел Лисицын
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иксодовые клещи, комары, вши, блохи, а также мошки, слепни и москиты, обитающие в России, могут переносить опасные для людей инфекции.
  • Иксодовые клещи в России переносят такие инфекции, как болезнь Лайма, клещевой энцефалит, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз, безэритемную форму боррелиоза Миямото, крымскую геморрагическую лихорадку, туляремию и клещевые пятнистые лихорадки.
  • В качестве основных мер профилактики заражения через укусы насекомых рекомендуется использовать средства, отпугивающие насекомых, надевать закрытую одежду, использовать москитные сетки, обрабатывать территории от клещей и вакцинироваться от энцефалита.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Иксодовые клещи, комары, вши, блохи, а также мошки, слепни и москиты, обитающие в России, могут переносить опасные для людей инфекции, следует из данных Роспотребнадзора, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, большинство инфекций, которые передаются через укусы насекомых, в России переносят иксодовые клещи. Наиболее распространенными инфекциями при этом являются болезнь Лайма и клещевой энцефалит. Кроме этого, клещи также передают гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз (МЭ), безэритемную форму боррелиоза Миямото, крымскую геморрагическую лихорадку, туляремию и клещевые пятнистые лихорадки (риккетсиозы).
Комары в России также могут представлять опасность. Например, некоторые особи могут переносить малярию, паразитов, а также лихорадку Западного Нила. Угрозу для человека представляют и блохи: они способны длительно сохранять в организме возбудителей чумы, туляремии, псевдотуберкулеза, бруцеллеза и крысиного сыпного тифа.
Платяные и головные вши – классические переносчики сыпного и возвратного тифа. А слепни, мошки и москиты могут являться переносчиками сибирской язвы, туляремии, паразитов и возбудителей кишечных инфекций.
В материале уточняется, что в качестве основных мер профилактики необходимо использовать средства, отпугивающие насекомых, надевать закрытую одежду, использовать москитные сетки, обрабатывать территории от клещей и вакцинироваться от энцефалита.​
