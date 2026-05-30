В Мордовии осужденная за хищение 763,8 миллиона рублей вышла из колонии
16:48 30.05.2026
В Мордовии осужденная за хищение 763,8 миллиона рублей вышла из колонии

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анастасия Фелонюк была осуждена за хищение 763,8 миллиона рублей у 2875 потерпевших в составе финансовой пирамиды Smart Buyers.
  • Ей назначили наказание в виде 3,5 лет колонии общего режима.
  • Фелонюк освободилась 14 мая, отсидев весь срок.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Анастасия Фелонюк, осужденная за хищение 763,8 миллиона рублей у 2875 потерпевших в составе финансовой пирамиды Smart Buyers, освободилась из исправительной колонии в Мордовии, следует из постановления суда, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Как было установлено в суде, Фелонюк в составе преступного сообщества с июля 2020 по 17 января 2021 похитила 763,8 миллиона рублей у 2875 потерпевших. С учетом пересмотра приговора Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики в апелляции, окончательно ей было назначено 3,5 года колонии общего режима.
В январе она подавала ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО), однако суд отказал ей, поскольку она игнорировала правила поведения в колонии и имела отрицательную характеристику.
"Фелонюк А.Г. осуждена приговором Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики от 31 мая 2024 года... Начало срока: 03.10.2024. Конец срока: 14.05.2026", - указывается в постановлении суда об отказе в УДО (имеется в распоряжении РИА Новости).
Таким образом, Фелонюк отсидела весь срок и освободилась 14 мая.
Ее дело слушалось в особом порядке, она признала вину в полном объеме и заключила досудебное соглашение.
