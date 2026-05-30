Голикова назвала средний возраст рождения первого ребенка​
02:43 30.05.2026
Голикова назвала средний возраст рождения первого ребенка​

Голикова: средний возраст рождения первого ребенка в России составляет 28 лет

© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Татьяна Голикова. Архивное фото
Татьяна Голикова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средний возраст, в котором женщины в России рожают первого ребенка, составляет около 28 лет.
  • Вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что для рождения нескольких детей предпочтительно более раннее появление первого ребенка, но это индивидуальный выбор каждого человека.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Средний возраст, в котором женщины в России рожают первого ребенка, сегодня составляет около 28 лет, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, отвечая на вопрос РИА Новости.
"У нас сейчас возраст сдвинулся вправо, сейчас средний возраст порядка 28 лет", - сказала Голикова.
Вице-премьер уточнила, что для рождения нескольких детей предпочтительно, чтобы первый ребенок появлялся в более раннем возрасте, однако это индивидуальный выбор каждого человека.
