Голикова назвала средний возраст рождения первого ребенка​

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Средний возраст, в котором женщины в России рожают первого ребенка, сегодня составляет около 28 лет, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, отвечая на вопрос РИА Новости.
"У нас сейчас возраст сдвинулся вправо, сейчас средний возраст порядка 28 лет", - сказала Голикова.
Вице-премьер уточнила, что для рождения нескольких детей предпочтительно, чтобы первый ребенок появлялся в более раннем возрасте, однако это индивидуальный выбор каждого человека.
