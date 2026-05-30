Голикова назвала средний возраст рождения первого ребенка​

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Средний возраст, в котором женщины в России рожают первого ребенка, сегодня составляет около 28 лет, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, отвечая на вопрос РИА Новости.

Вице-премьер уточнила, что для рождения нескольких детей предпочтительно, чтобы первый ребенок появлялся в более раннем возрасте, однако это индивидуальный выбор каждого человека.