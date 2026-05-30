Российские "художницы" завоевали серебро ЧЕ в групповых упражнениях

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Сборная России завоевала серебро в групповых упражнениях на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в болгарской Варне.
Россиянки набрали 53,450 балла. Победу одержали испанки (57,650 балла), бронза у сборной Израиля (53,350).
Также россиянки завоевали бронзу в командном многоборье с результатом 274,650 балла. Золото завоевала сборная Болгарии (277,600), серебро - команда Израиля (274,650).
Чемпионат Европы проходит с 27 по 31 мая, российские спортсмены участвуют с флагом и гимном. Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).