Россиянка стала пятой в многоборье на ЧЕ по художественной гимнастике - РИА Новости Спорт, 30.05.2026
14:12 30.05.2026 (обновлено: 15:49 30.05.2026)
София Ильтерякова стала пятой в многоборье на ЧЕ по художественной гимнастике

  • Россиянка София Ильтерякова заняла пятое место в личном многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике, набрав 115,050 балла.
  • Российские спортсмены участвуют в чемпионате Европы с флагом и гимном по решению World Gymnastics и European Gymnastics.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россиянка София Ильтерякова заняла пятое место в личном многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в болгарской Варне.
По итогам четырех видов она набрала 115,050 балла. Победу одержала Дарья Варфоломеева (120,150) из Германии, второй стала болгарка Стиляна Николова (118,750), третьей - украинка Таисия Онофрийчук (117,150).
Россиянка Мария Борисова стала шестой, набрав 114,450 балла.
Чемпионат Европы проходит с 27 по 31 мая, российские спортсмены участвуют с флагом и гимном. Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).
