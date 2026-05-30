Россиянка стала пятой в многоборье на ЧЕ по художественной гимнастике

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка София Ильтерякова заняла пятое место в личном многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике, набрав 115,050 балла.
- Российские спортсмены участвуют в чемпионате Европы с флагом и гимном по решению World Gymnastics и European Gymnastics.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Россиянка София Ильтерякова заняла пятое место в личном многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в болгарской Варне.
По итогам четырех видов она набрала 115,050 балла. Победу одержала Дарья Варфоломеева (120,150) из Германии, второй стала болгарка Стиляна Николова (118,750), третьей - украинка Таисия Онофрийчук (117,150).
Россиянка Мария Борисова стала шестой, набрав 114,450 балла.
Чемпионат Европы проходит с 27 по 31 мая, российские спортсмены участвуют с флагом и гимном. Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).