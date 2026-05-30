Гарбузов: Москва развивает выпуск препаратов против рассеянного склероза

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В Москве выпускаются первые отечественные оригинальные препараты для борьбы с рассеянным склерозом, а всего в городе работают более 100 производителей фармсредств для лечения социально значимых болезней, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

"Москва — один из ведущих фармацевтических центров страны. В городе работает свыше 100 производителей лекарственных средств для лечения ряда социально значимых болезней: онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы, а также обезболивающие препараты, антибиотики и вакцины. Передовые разработки в отрасли фармацевтики создаются на базе особой экономической зоны "Технополис Москва". Например, резидент ОЭЗ выпускает первые отечественные оригинальные препараты для борьбы с рассеянным склерозом. Мощности компании позволяют обеспечивать доступной терапией не только москвичей, но и жителей регионов России", — привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.

В пресс-службе напомнили, что 30 мая отмечается Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом — тяжелым аутоиммунным заболеванием нервной системы. Один из инновационных препаратов для лечения этой болезни производит компания "Биокад", в том числе на своем производственном комплексе в фармкластере ОЭЗ. Препарат включен в перечень ЖНВЛП и полностью производится на территории России.

"Биокад" активно сотрудничает с городом: в 2017 году компания и департамент здравоохранения Москвы заключили контракт с гарантией сбыта, в рамках которого предусмотрены производство препаратов, входящих в ЖНВЛП, и их поставка в медучреждения столицы.

Москва — крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. Ежегодно в городе открывается около 150 высокотехнологичных предприятий. Сейчас в столице работает более 4,6 тысячи промышленных компаний, где занято свыше 755 тысяч человек. Производителям доступно более 20 мер поддержки, включая программу компенсации процентов по инвесткредитам, налоговые льготы и другие инструменты.