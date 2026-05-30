Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: Москва развивает выпуск препаратов против рассеянного склероза - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:00 30.05.2026
Гарбузов: Москва развивает выпуск препаратов против рассеянного склероза

Гарбузов: Москва развивает выпуск препаратов для борьбы с рассеянным склерозом

© Фото : пресс-служба ДИППВыпуск препаратов против рассеянного склероза в Москве
Выпуск препаратов против рассеянного склероза в Москве - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
Выпуск препаратов против рассеянного склероза в Москве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В Москве выпускаются первые отечественные оригинальные препараты для борьбы с рассеянным склерозом, а всего в городе работают более 100 производителей фармсредств для лечения социально значимых болезней, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
"Москва — один из ведущих фармацевтических центров страны. В городе работает свыше 100 производителей лекарственных средств для лечения ряда социально значимых болезней: онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы, а также обезболивающие препараты, антибиотики и вакцины. Передовые разработки в отрасли фармацевтики создаются на базе особой экономической зоны "Технополис Москва". Например, резидент ОЭЗ выпускает первые отечественные оригинальные препараты для борьбы с рассеянным склерозом. Мощности компании позволяют обеспечивать доступной терапией не только москвичей, но и жителей регионов России", — привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.
В пресс-службе напомнили, что 30 мая отмечается Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом — тяжелым аутоиммунным заболеванием нервной системы. Один из инновационных препаратов для лечения этой болезни производит компания "Биокад", в том числе на своем производственном комплексе в фармкластере ОЭЗ. Препарат включен в перечень ЖНВЛП и полностью производится на территории России.
"Биокад" активно сотрудничает с городом: в 2017 году компания и департамент здравоохранения Москвы заключили контракт с гарантией сбыта, в рамках которого предусмотрены производство препаратов, входящих в ЖНВЛП, и их поставка в медучреждения столицы.
Москва — крупнейший индустриальный и научно-инженерный центр России. Ежегодно в городе открывается около 150 высокотехнологичных предприятий. Сейчас в столице работает более 4,6 тысячи промышленных компаний, где занято свыше 755 тысяч человек. Производителям доступно более 20 мер поддержки, включая программу компенсации процентов по инвесткредитам, налоговые льготы и другие инструменты.
Развитие в городе фармацевтической отрасли вносит вклад в реализацию нацпроектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Технологии здоровья".
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАнатолий ГарбузовМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала