"Пермские медведи" завоевали бронзу чемпионата России по гандболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Пермские медведи» одержали победу над «Чеховскими медведями» во втором матче серии за третье место чемпионата России по гандболу со счетом 33:22.
- «Пермские медведи» выиграли серию до двух побед со счетом 2-0 и завоевали вторую бронзу чемпионата России в своей истории.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. "Пермские медведи" одержали победу над "Чеховскими медведями" во втором матче серии за третье место чемпионата России по гандболу среди мужских команд.
Встреча в Чехове завершилась со счетом 33:22 в пользу гостей.
"Пермские медведи" выиграли серию до двух побед со счетом 2-0. Команда завоевала вторую бронзу чемпионата России в своей истории, в активе команды также три серебра. "Чеховские медведи" являются 21-кратными чемпионами России (2002-2022).
Победитель турнира определится по итогам финальной серии между московским ЦСКА и петербургским "Зенитом", в которой столичный клуб ведет со счетом 1-0.