В Нижнем Тагиле подросток на питбайке столкнулся с автобусом

Краткий пересказ от РИА ИИ В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием частного автобуса «Нефаз» и питбайка.

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. ДТП с участием частного автобуса и питбайка под управлением несовершеннолетнего произошло в Нижнем Тагиле, 15-летний водитель питбайка и его 18-летний пассажир госпитализированы с травмами, сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.

"Тридцатого мая 2026 года около 14.30 часов у дома №109 по улице Сибирской в Нижнем Тагиле произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель частного автобуса "Нефаз", мужчина 28 лет, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество и допустил столкновение с питбайком под управлением 15-летнего подростка, который следовал по главной дороге. В результате травмы получили водитель питбайка и его пассажир 18 лет, оба госпитализированы", - говорится в сообщении

По данным регионального ГАИ , водитель автобуса имеет 10-летний стаж категории D, ранее четыре раза привлекался за нарушение ПДД. В отношении него вынесено определение по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ (Невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков).

Уточняется, что подросток не имел права управления транспортом и осуществлял вождение без мотошлема и защитной экипировки. Питбайк приобретен родителями, в отношении отца составлен материал по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ (Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством).