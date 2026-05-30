Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Тагиле подросток на питбайке столкнулся с автобусом - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:39 30.05.2026 (обновлено: 21:54 30.05.2026)
В Нижнем Тагиле подросток на питбайке столкнулся с автобусом

ГАИ: в Нижнем Тагиле питбайк под управлением подростка столкнулся с автобусом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием частного автобуса «Нефаз» и питбайка.
  • 15-летний водитель питбайка и его 18-летний пассажир госпитализированы с травмами.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. ДТП с участием частного автобуса и питбайка под управлением несовершеннолетнего произошло в Нижнем Тагиле, 15-летний водитель питбайка и его 18-летний пассажир госпитализированы с травмами, сообщила Госавтоинспекция Свердловской области.
"Тридцатого мая 2026 года около 14.30 часов у дома №109 по улице Сибирской в Нижнем Тагиле произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель частного автобуса "Нефаз", мужчина 28 лет, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество и допустил столкновение с питбайком под управлением 15-летнего подростка, который следовал по главной дороге. В результате травмы получили водитель питбайка и его пассажир 18 лет, оба госпитализированы", - говорится в сообщении.
Сотрудники следственного комитета - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
В Чите пьяный водитель въехал в толпу у ночного клуба, погибла женщина
Вчера, 18:45
По данным регионального ГАИ, водитель автобуса имеет 10-летний стаж категории D, ранее четыре раза привлекался за нарушение ПДД. В отношении него вынесено определение по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ (Невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков).
Уточняется, что подросток не имел права управления транспортом и осуществлял вождение без мотошлема и защитной экипировки. Питбайк приобретен родителями, в отношении отца составлен материал по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ (Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством).
Подчеркивается, что материалы направлены в ПДН для решения вопроса о привлечении родителей к ответственности и постановке на учет. В образовательной организации, где учится подросток, будет проведена комиссионная проверка.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
В Ленинградской области поймали вора, оставившего паспорт во время кражи
Вчера, 17:35
 
ПроисшествияНижний ТагилСвердловская областьРоссияГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала