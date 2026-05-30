Рейтинг@Mail.ru
"Шанхай" Слуцкого продлил серию без побед в чемпионате Китая - РИА Новости Спорт, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:07 30.05.2026
"Шанхай" Слуцкого продлил серию без побед в чемпионате Китая

"Шанхай" Слуцкого сыграл вничью с "Циндао Вест Кост" и продлил серию без побед

© Фото : CSL ChinaЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© Фото : CSL China
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Шанхай Шэньхуа» сыграл вничью с «Циндао Вест Кост» в гостевом матче 15-го тура чемпионата Китая по футболу.
  • Встреча завершилась со счетом 2:2.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. "Шанхай Шэньхуа" сыграл вничью с "Циндао Вест Кост" в гостевом матче 15-го тура чемпионата Китая по футболу.
Встреча в Циндао завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев голы забили Азиз Якубу (45+2, с пенальти) и Давидсон (49). В составе "Шанхая" отличились У Си (2) и Чжу Чэньцзе (73).
"Шанхай Шэньхуа" не может победить на протяжении семи матчей чемпионата и с 13 очками занимает 11-е место в таблице. Ранее команда бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого была оштрафована на десять очков по итогам антикоррупционной кампании. "Циндао" (18 очков) располагается на шестой строчке.
Арне Слот - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Слота уволили из "Ливерпуля"
Вчера, 14:23
 
ФутболСпортЛеонид Слуцкий (Тренер)Шанхай Шэньхуа
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    31.05 15:30
    М. Андреева
    Д. Тайхман
  • Теннис
    31.05 17:00
    Я. Меншик
    А. Рублев
  • Теннис
    31.05 16:30
    Й. д. Йонг
    А. Зверев
  • Теннис
    31.05 21:15
    К. Рууд
    Ж. Фонсека
  • Хоккей
    31.05 16:30
    Канада
    Норвегия
  • Хоккей
    31.05 21:20
    Швейцария
    Финляндия
  • Футбол
    31.05 21:45
    Германия
    Финляндия
  • Футбол
    31.05 22:30
    США
    Сенегал
  • Футбол
    31.05 18:30
    Польша
    Украина
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала