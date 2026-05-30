"Шанхай" Слуцкого продлил серию без побед в чемпионате Китая

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. "Шанхай Шэньхуа" сыграл вничью с "Циндао Вест Кост" в гостевом матче 15-го тура чемпионата Китая по футболу.
Встреча в Циндао завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев голы забили Азиз Якубу (45+2, с пенальти) и Давидсон (49). В составе "Шанхая" отличились У Си (2) и Чжу Чэньцзе (73).
"Шанхай Шэньхуа" не может победить на протяжении семи матчей чемпионата и с 13 очками занимает 11-е место в таблице. Ранее команда бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого была оштрафована на десять очков по итогам антикоррупционной кампании. "Циндао" (18 очков) располагается на шестой строчке.
