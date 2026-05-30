РФС признал верными решения Карасева в чемпионском матче "Зенита"

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) признал верными решения главного арбитра Сергея Карасева в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Ростовом" и петербургским "Зенитом".
Встреча прошла 17 мая в Ростове-на-Дону и завершилась победой "Зенита" со счетом 1:0, что позволило петербургскому клубу завоевать чемпионский титул.
В ролике, опубликованном РФС в соцсети "ВКонтакте", отмечается, что после видеопросмотра арбитр верно назначил пенальти за нарушение на 9-й минуте. Первоначально Карасев решил продолжить игру, но после обращения к VAR принял решение арбитров видеопросмотра и назначил пенальти, наказав игрока "Ростова" Алексея Миронова желтой карточкой.
Кроме того, арбитр после видеопросмотра верно удалил игрока "Ростова" Дмитрия Чистякова на 71-й минуте и назначил штрафной удар.
Также на сайте РФС сообщается, что экспертно-судейская комиссия поддержала решения арбитра Антона Фролова в первом переходном матче за право участия в РПЛ между екатеринбургским "Уралом" и махачкалинским "Динамо" (0:1), прошедшем 20 мая. Отмечается, что арбитр верно засчитал взятие ворот "Урала" на 5-й минуте, так как ни один из ракурсов, имеющихся в распоряжении комиссии, включая ракурсы VAR, не предоставил возможности определить, было ли взятие ворот или нет, соответственно комиссия не нашла оснований признать решение ошибочным.
