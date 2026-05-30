Франция заявила о собственной стратегии безопасности, независимой от США

ДЖАКАРТА, 30 мая - РИА Новости. Французская стратегия безопасности уже более 60 лет основывается на собственном ядерном сдерживании и вооруженных силах, а не только на сотрудничестве с США, заявила министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла".
"Франция на протяжении последних 60 лет придерживается одной и той же стратегии. Она основана на нашем суверенитете, который опирается на два столпа - ядерное сдерживание и обычные вооруженные силы", - сказала Вотрен.
По ее словам, Париж продолжает увеличивать военные расходы и за последние десять лет удвоил оборонный бюджет.
Министр также подчеркнула, что Францию и США связывают более 250 лет отношений, однако оборонная политика республики не ограничивается взаимодействием с Вашингтоном.
Форум "Диалог Шангри-Ла" проходит в Сингапуре с участием министров обороны, военных и представителей десятков стран мира.