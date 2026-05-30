Франция заявила о собственной стратегии безопасности, независимой от США

ДЖАКАРТА, 30 мая - РИА Новости. Французская стратегия безопасности уже более 60 лет основывается на собственном ядерном сдерживании и вооруженных силах, а не только на сотрудничестве с США, заявила министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла".