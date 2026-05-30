Франция заявила о собственной стратегии безопасности, независимой от США
08:51 30.05.2026
Франция заявила о собственной стратегии безопасности, независимой от США

Вотрен: Франция 60 лет придерживается независимой от США стратегии безопасности

Флаги Франции в Париже
Флаги Франции в Париже. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французская стратегия безопасности более 60 лет основывается на собственном ядерном сдерживании и вооруженных силах, заявила министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен.
  • За последние десять лет Франция удвоила оборонный бюджет.
  • У Франции есть оборонные соглашения не только с США, но и с другими странами, включая ОАЭ и Катар.
ДЖАКАРТА, 30 мая - РИА Новости. Французская стратегия безопасности уже более 60 лет основывается на собственном ядерном сдерживании и вооруженных силах, а не только на сотрудничестве с США, заявила министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла".
"Франция на протяжении последних 60 лет придерживается одной и той же стратегии. Она основана на нашем суверенитете, который опирается на два столпа - ядерное сдерживание и обычные вооруженные силы", - сказала Вотрен.
По ее словам, Париж продолжает увеличивать военные расходы и за последние десять лет удвоил оборонный бюджет.
Министр также подчеркнула, что Францию и США связывают более 250 лет отношений, однако оборонная политика республики не ограничивается взаимодействием с Вашингтоном.
"Оборонные соглашения не всегда связаны с США. У нас есть оборонные соглашения с ОАЭ, Катаром и многими другими странами Ближнего Востока", - отметила она.
Форум "Диалог Шангри-Ла" проходит в Сингапуре с участием министров обороны, военных и представителей десятков стран мира.
