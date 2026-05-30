Около 7 тысяч человек поучаствуют в Фестивале настольного тенниса в Москве

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Около 7 тысяч спортсменов разного возраста примут участие в Фестивале настольного тенниса, который пройдет 31 мая на большой спортивной арене олимпийского комплекса "Лужники", сообщает пресс-служба Департамента спорта города Москвы – организатора мероприятия.



Для проведения турнира на арене будут установлены 200 столов для настольного тенниса и задействовано одновременно 100 судей.



Турниры будут организованы в трех категориях: "детский турнир", "любительский турнир" и "ветераны". Соревнования начнутся в 11:00 и завершатся в 19:00 награждением победителей и призеров в каждой возрастной категории.



Вход для зрителей свободный, но для участия нужна регистрация.