Финская обувная компания закрывает фабрику после ухода с российского рынка

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Финская компания Kuomiokoski Oy, производящая обувь под брендом Kuoma, на фоне финансовых трудностей после ухода с российского рынка закрывает свою фабрику, работавшую почти 100 лет, и переводит производство в другой город, сообщает телерадиовещатель Yle.