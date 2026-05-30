Финская обувная компания закрывает фабрику после ухода с российского рынка

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Финская компания Kuomiokoski Oy, производящая обувь под брендом Kuoma, на фоне финансовых трудностей после ухода с российского рынка закрывает свою фабрику, работавшую почти 100 лет, и переводит производство в другой город, сообщает телерадиовещатель Yle.
"Историческая фабрика в Куомиокоски, работавшая почти 100 лет, постепенно уступает место новому, более современному предприятию в Мянтюхарью", - говорится в сообщении.
Yle отмечает, что в последние годы компания столкнулась с трудностями из-за прекращения экспорта в Россию в 2022 году. Так, оборот сократился примерно на треть, а убытки за прошлый год превысили миллион евро.