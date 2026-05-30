Euroclear обжаловал решение о взыскании 200 миллиардов евро по иску ЦБ

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Бельгийский Euroclear Bank направил в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на определение об обращении к немедленному исполнению решения о взыскании по иску Банка России с Euroclear порядка 200 миллиардов евро убытков, сообщил РИА Новости источник, знакомый с деталями разбирательства.