Euroclear обжаловал решение о взыскании 200 миллиардов евро по иску ЦБ

МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Бельгийский Euroclear Bank направил в арбитражный суд Москвы апелляционную жалобу на определение об обращении к немедленному исполнению решения о взыскании по иску Банка России с Euroclear порядка 200 миллиардов евро убытков, сообщил РИА Новости источник, знакомый с деталями разбирательства.
"Подана жалоба на немедленное исполнение", - сказал собеседник агентства.
Жалоба вместе с материалами дела будет передана для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд.
Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. Спустя несколько дней, 26 мая, суд по заявлению Банка России обратил свое решение к немедленному исполнению, после чего 27 мая ЦБ направил в суд заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения.
Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем – по оценке ЦБ, в объеме около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.