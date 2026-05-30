В Эстонии заявили об установке первых устройств защиты от дронов на границе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эстония установила первые устройства защиты от дронов на трех участках сухопутной границы на юго-востоке страны, заявил министр внутренних дел Игорь Таро.
- Департамент полиции и погранохраны страны занимается закупкой оборудования для следующих участков границы.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Эстония установила на восточной границе первые устройства защиты от дронов, заявил эстонский министр внутренних дел Игорь Таро.
Таро ранее сообщал, что обеспечение Эстонии современной защитой от дронов может стоить около 500 миллионов евро.
"Первые устройства установлены и работают", - приводит эстонская телерадиокомпания ERR слова Таро.
Отмечается, что эстонский департамент полиции и погранохраны в настоящее время занимается закупкой оборудования для следующих участков границы.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. В МИД РФ подчеркивали, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе.
В Латвии беспилотник упал в озеро и взорвался
23 мая, 14:07