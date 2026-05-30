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В московском экоцентре начали принимать на переработку ртутные градусники - РИА Новости, 03.06.2026
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17:28 30.05.2026 (обновлено: 17:28 03.06.2026)
В московском экоцентре начали принимать на переработку ртутные градусники

В экоцентре в Москве начали принимать на переработку ртутные градусники

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРтутный градусник
Ртутный градусник - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ртутный градусник
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Ртутные градусники начали принимать на переработку в московском экоцентре, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В открывшемся недавно городском экоцентре регионального оператора АО "Экотехпром" принимают на переработку не только разные виды вторсырья, но и некоторые опасные отходы - в том числе ртутные термометры. Жители столицы могут приносить их без согласований и в любое время в часы работы организации. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сегодня многие выбирают для своей домашней аптечки электронные и бесконтактные инфракрасные термометры. Тем не менее в обиходе остаются и ртутные градусники.
"Такие приборы - это потенциальные источники опасности, их запрещается выбрасывать вместе с обычными отходами. Даже небольшие повреждения корпуса могут привести к распространению ртути - токсичного металла, который способен нанести вред окружающей среде и здоровью человека", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что очень важно бережно обращаться с градусниками и сдавать их в специальные боксы на утилизацию, ведь в одном приборе содержится около двух граммов токсичного металла. Обязательный этап правильной переработки - демеркуризация, безопасное извлечение и нейтрализация ртути и ее паров.
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