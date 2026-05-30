В московском экоцентре начали принимать на переработку ртутные градусники

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Ртутные градусники начали принимать на переработку в московском экоцентре, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"В открывшемся недавно городском экоцентре регионального оператора АО "Экотехпром" принимают на переработку не только разные виды вторсырья, но и некоторые опасные отходы - в том числе ртутные термометры. Жители столицы могут приносить их без согласований и в любое время в часы работы организации. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня многие выбирают для своей домашней аптечки электронные и бесконтактные инфракрасные термометры. Тем не менее в обиходе остаются и ртутные градусники.

"Такие приборы - это потенциальные источники опасности, их запрещается выбрасывать вместе с обычными отходами. Даже небольшие повреждения корпуса могут привести к распространению ртути - токсичного металла, который способен нанести вред окружающей среде и здоровью человека", - уточняется в сообщении.