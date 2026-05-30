14:14 30.05.2026
Ефимов: на обновленном Ленинградском вокзале установили уникальные навесы

Ефимов: на Ленинградском вокзале в Москве установили уникальные навесы

© Фото предоставлено Комплексом градостроительной политики и строительства города Москвы
МОСКВА, 30 мая – РИА Новости. Навесы с уникальным дизайном установили на Ленинградском вокзале в Москве в ходе реконструкции, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В ходе работ по обновлению Ленинградского вокзала установили уникальные навесы над платформами, зоной выхода к поездам и от платформ к метро. Их ключевая особенность – отсутствие повторяющихся элементов, каждая балка и стеклопакет спроектированы и изготовлены индивидуально", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Замглавы города уточнил, что площадь навеса над зоной выхода составляет 6,9 тысяч "квадратов".
Высота каждого пассажирского навеса достигает 15 метров, так что люди могут сразу пойти к метро, не заходя во внутреннюю часть вокзала, отметили в пресс-службе градкомплекса. Сами навесы расположены на основных маршрутах пешеходов и защищают людей от непогоды. Конструкции сделаны из прозрачного стекла, поэтому пропускают много света.
Помимо этого, в результате реконструкции выросла площадь мест для пассажиров, торговой зоны и камер хранения. Также был построен прямой проход в метро, так что пассажирам не надо выходить на улицу. На первом этаже появились комната для семей с детьми, детский клуб и медицинский пункт, на втором и третьем – залы ожидания, зона с заведениями общепита, коворкинг, бизнес-зал и места для отдыха, добавили в градкомплексе.
Ранее, 22 мая, мэр столицы Сергей Собянин открыл Ленинградский вокзал.
 
