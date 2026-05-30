"Я не робот": Дзюба рассказал, в чем его отличие от Роналду
16:47 30.05.2026 (обновлено: 17:18 30.05.2026)
"Я не робот": Дзюба рассказал, в чем его отличие от Роналду

Дзюба заявил, что может позволить себе сладкое по выходным в отличие от Роналду

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артем Дзюба заявил, что в отличие от Криштиану Роналду может позволить себе сладкое по выходным.
  • Он добавил, что будет болеть за Португалию на чемпионате мира.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба рассказал, что, в отличие от португальского нападающего Криштиану Роналду, может позволить себе сладкое по выходным.
По окончании сезона 37-летний Дзюба объявил об уходе из тольяттинского "Акрона", однако отметил, что не намерен завершать карьеру и собирается продолжить выступать в России.
Дзюба сравнил себя с Овечкиным
"В выходной день могу позволить сладкое. Я сладкоежка. Я не робот, я не Криштиану Роналду", - рассказал Дзюба на мероприятии в рамках Дня московского спорта.
"Буду болеть за Португалию на чемпионате мира и за Криштиану. Думаю, они готовы стать чемпионами", - добавил Дзюба.
Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В группе K сборная Португалии сыграет с командами ДР Конго, Узбекистана и Колумбии.
