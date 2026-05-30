"Я не робот": Дзюба рассказал, в чем его отличие от Роналду

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба рассказал, что, в отличие от португальского нападающего Криштиану Роналду, может позволить себе сладкое по выходным.
"В выходной день могу позволить сладкое. Я сладкоежка. Я не робот, я не Криштиану Роналду", - рассказал Дзюба на мероприятии в рамках Дня московского спорта.
"Буду болеть за Португалию на чемпионате мира и за Криштиану. Думаю, они готовы стать чемпионами", - добавил Дзюба.
Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В группе K сборная Португалии сыграет с командами ДР Конго, Узбекистана и Колумбии.