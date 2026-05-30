Сафонов показал, на что способен выросший в РПЛ игрок, заявил Дюков
Сафонов показал, на что способен выросший в РПЛ игрок, заявил Дюков

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов показал, что выросший в российском чемпионате игрок способен покорять главные вершины мирового футбола снова и снова, отметил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
В субботу "Пари Сен-Жермен" обыграл английский "Арсенал" (1:1, 4:3 - по пенальти) в финальном матче Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Сафонов отыграл встречу целиком.
"Поздравляю Матвея Сафонова, вратаря сборной России, с победой в Лиге чемпионов УЕФА! Матвей внес важный вклад в эту победу и стал первым в истории российским футболистом, дважды выигравшим Лигу чемпионов. Это достижение, которое останется в летописи европейского футбола навсегда", - цитирует Дюкова официальный Telegram-канал РФС.
"Матвей показал, что игрок, выросший в российском чемпионате, способен покорять главные вершины мирового футбола снова и снова. Уверен, этот пример станет вдохновением для многих ребят, которые только делают первые шаги в футболе. Еще раз поздравляю Матвея! И уверен, что он не планирует останавливаться на достигнутом", - добавил Дюков.
Сафонов перешел в "ПСЖ" летом 2024 года из "Краснодара", за который сыграл 175 матчей. В составе "ПСЖ" Сафонов стал двукратным чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка Франции, выиграл две Лиги чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. На счету Сафонова 18 матчей за сборную России.
ФутболСпортРоссияФранцияМатвей СафоновАлександр ДюковПари Сен-Жермен (ПСЖ)Арсенал (Лондон)КраснодарЛига чемпионов 2025-2026
 
