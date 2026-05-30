В Днепропетровске прогремели повторные взрывы

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в Днепропетровске на юго-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".

В субботу телеканал уже сообщал о взрывах в городе.

"Повторные взрывы в Днепропетровске", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".