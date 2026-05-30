Диетолог предупредила об опасности ранних арбузов

ВЛАДИВОСТОК, 30 мая - РИА Новости. Ранние арбузы часто перенасыщены нитратными удобрениями, что может вызывать у человека симптомы отравления, особенно опасно это для пожилых и детей, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

"Ранние арбузы часто перенасыщены нитратными удобрениями. Избыток нитратов может вызвать симптомы отравления, проявляющиеся тошнотой, рвотой, головокружением и цианозом - посинением кожи и слизистых. Особенно опасно отравление нитратами для детей и пожилых людей", - отметила Ямилова.

По ее словам, для снижения риска рекомендуется ограничивать потребление ранних плодов и покупать арбузы, начиная с августа, когда они созревают естественным путем.

Кроме того, по словам собеседницы, поверхность арбуза контактирует с почвой и может быть источником вирусного и бактериального загрязнения, в том числе сальмонеллеза, кишечной палочки и ротовирусных инфекций.