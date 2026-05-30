Рейтинг@Mail.ru
Диетолог предупредила об опасности ранних арбузов - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:28 30.05.2026
Диетолог предупредила об опасности ранних арбузов

РИА Новости: ранние арбузы часто перенасыщены нитратными удобрениями

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАрбуз
Арбуз - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Арбуз. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ранние арбузы часто содержат избыточное количество нитратных удобрений, что может вызвать симптомы отравления.
  • Особенно опасно отравление нитратами для детей и пожилых людей, поэтому рекомендуется ограничивать потребление ранних плодов и покупать арбузы начиная с августа.
  • Поверхность арбуза может быть источником вирусного и бактериального загрязнения, поэтому важно тщательно мыть арбузы перед употреблением.
ВЛАДИВОСТОК, 30 мая - РИА Новости. Ранние арбузы часто перенасыщены нитратными удобрениями, что может вызывать у человека симптомы отравления, особенно опасно это для пожилых и детей, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.
"Ранние арбузы часто перенасыщены нитратными удобрениями. Избыток нитратов может вызвать симптомы отравления, проявляющиеся тошнотой, рвотой, головокружением и цианозом - посинением кожи и слизистых. Особенно опасно отравление нитратами для детей и пожилых людей", - отметила Ямилова.
Шашлык - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Нутрициолог рассказала, как снизить вред от шашлыка
15 мая, 05:29
По ее словам, для снижения риска рекомендуется ограничивать потребление ранних плодов и покупать арбузы, начиная с августа, когда они созревают естественным путем.
Кроме того, по словам собеседницы, поверхность арбуза контактирует с почвой и может быть источником вирусного и бактериального загрязнения, в том числе сальмонеллеза, кишечной палочки и ротовирусных инфекций.
"С целью снижения рисков инфицирования рекомендуется тщательно мыть арбузы с мылом и щеткой под проточной водой. Крайне опасно и недопустимо пробовать ломтик арбуза на месте его продажи с целью дегустации", - добавила Ямилова.
Копченная колбаса - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Врач назвала допустимую порцию колбасы
18 декабря 2025, 04:27
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияПитание
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала