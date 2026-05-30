00:46 30.05.2026
В России запустили главный цифровой ресурс о диабете

© iStock.com / Kwangmoozaa — Измерение уровня сахара крови при помощи глюкометра
  • В России запустили цифровой ресурс «ПРО ДИАБЕТ» с информацией о сахарном диабете.
  • На портале представлены данные о сахарном диабете первого и второго типа, симптомах заболевания, его диагностике, методах контроля уровня сахара в крови, а также информация о предиабете.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. В России запустили главный цифровой ресурс со всей необходимой информацией о сахарном диабете, сообщил РИА Новости заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.
"Он (ресурс - ред.) уже создан и функционирует", - сказал Камкин, отвечая на вопрос о запуске портала.
Ресурс "ПРО ДИАБЕТ" содержит информацию о сахарном диабете первого и второго типа. Кроме того, на портале представлены данные, как заболевание протекает у детей и беременных женщин.
Также ресурс содержит материалы о симптомах диабета, его диагностике и методах контроля уровня сахара в крови. Уточняется, что человек также может узнать о предиабете - его видах и факторах развития.
Ранее Камкин сообщил, что сахарный диабет ежегодно выявляют у 500 тысяч человек в России.​
