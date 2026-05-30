Угрозы жилым домам после размыва дамбы в Дагестане нет

МАХАЧКАЛА, 30 мая - РИА Новости. Угрозы жилым домам в связи с размывом дамбы у села Ахты в Дагестане нет, сообщили РИА Новости в администрации Ахтынского района.

"Дамба на балансе Дагводресурса, находится на правом берегу реки "Самур" в местности "Кампал". Угрозы жилым домовладениям нет. Пока уровень воды не станет ниже, нет возможности для начала ремонтных работ", - сказала собеседница агентства.