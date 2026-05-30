Угрозы жилым домам после размыва дамбы в Дагестане нет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из-за сильных дождей на въезде в село Ахты размыло и опрокинуло 100 метров габионной дамбы, еще 100 метров находятся под угрозой разрушения.
- Угрозы жилым домам нет, однако ремонтные работы пока невозможны из-за высокого уровня воды.
МАХАЧКАЛА, 30 мая - РИА Новости. Угрозы жилым домам в связи с размывом дамбы у села Ахты в Дагестане нет, сообщили РИА Новости в администрации Ахтынского района.
В субботу ГУ МЧС России по Дагестану информировало, что из-за сильных дождей на въезде в село Ахты размыло и опрокинуло габионную дамбу длиной 100 метров. Еще 100 метров дамбы находятся под угрозой разрушения. Отмечалось, что в случае ухудшении ситуации в зоне подтопления могут оказаться прибрежные земли, поля, частные дома, газопровод, ЛЭП и республиканская трасса.
"Дамба на балансе Дагводресурса, находится на правом берегу реки "Самур" в местности "Кампал". Угрозы жилым домовладениям нет. Пока уровень воды не станет ниже, нет возможности для начала ремонтных работ", - сказала собеседница агентства.