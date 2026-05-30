Смытый рекой дом в Дагестане был построен незаконно

МАХАЧКАЛА, 30 мая - РИА Новости. Дом, который смыло рекой в Хасавюртовском районе Дагестана, был построен в зоне возможного подтопления самовольно без правоустанавливающих документов, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы района Амир Гаджиев.
Ранее главное управление МЧС России по Дагестану сообщало, что в селе Петраковское Хасавюртовского района рекой Акташ смыло дом. Жертв и пострадавших нет.
"Поврежденное в селе Петраковское строение располагалось в непосредственной близости к руслу реки Акташ и являлось самовольной постройкой, не имеющей правоустанавливающих документов. В связи с этим размещение объекта изначально осуществлялось с нарушением действующих норм и требований, в том числе в зоне возможного подтопления", – сказал собеседник агентства.