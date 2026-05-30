Рейтинг@Mail.ru
Терапевт назвала безопасную дозу спиртного при приеме лекарств - РИА Новости, 30.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 30.05.2026
Терапевт назвала безопасную дозу спиртного при приеме лекарств

Чистик: безопасной дозы спиртного при приеме любых лекарств нет

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Таблетки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Терапевт Ольга Чистик предупредила об отсутствии безопасной дозы алкоголя при приеме любых медикаментов.
  • Даже бокал вина способен изменить распределение лекарства в организме.
  • Сочетание алкоголя с некоторыми препаратами, включая снотворное и антидепрессанты, может вызвать серьезные побочные эффекты, такие как проблемы с дыханием и нарушение кровообращения.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Безопасной дозы спиртного при приеме любых медикаментов нет, даже бокал вина способен изменить распределение лекарства в организме, предупредила терапевт высшей категории "Скандинавского Центра Здоровья" Ольга Чистик.
"Безопасной дозы алкоголя при приеме любых препаратов нет. Даже бокал вина способен изменить распределение лекарства в организме", - рассказала Чистик в беседе с интернет-изданием "Лента.ру".
Девушка с аллергией - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Врач назвал главные способы борьбы с аллергией
05:59
Врач порекомендовала отказаться от привычки запивать алкоголем снотворное, поскольку данное сочетание вызывает проблемы с дыханием вплоть до его остановки во время сна. Также, по ее словам, может произойти резкое падение давления, замедление сердечного ритма и нарушение кровообращения.
"Похожий побочный эффект возникает при одновременном употреблении алкоголя с барбитуратами, антигистаминными препаратами первого поколения, такими как димедрол, супрастин или тавегил, сильными обезболивающими на основе опиоидов, а также некоторых антидепрессантов и нейролептиков", - добавила терапевт.
Она также предостерегла, что растительные средства - препараты с валерианой, пустырником и мелатонином - при сочетании со спиртным вызывают непредсказуемую реакцию: от излишнего расслабления до парадоксального возбуждения.
Мужчина просыпается после сна - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Врач рассказал, как правильно засыпать летом
04:39
 
ОбществоЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала