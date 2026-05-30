Терапевт назвала безопасную дозу спиртного при приеме лекарств

Краткий пересказ от РИА ИИ

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Безопасной дозы спиртного при приеме любых медикаментов нет, даже бокал вина способен изменить распределение лекарства в организме, предупредила терапевт высшей категории "Скандинавского Центра Здоровья" Ольга Чистик.

"Безопасной дозы алкоголя при приеме любых препаратов нет. Даже бокал вина способен изменить распределение лекарства в организме", - рассказала Чистик в беседе с интернет-изданием "Лента.ру".

Врач порекомендовала отказаться от привычки запивать алкоголем снотворное, поскольку данное сочетание вызывает проблемы с дыханием вплоть до его остановки во время сна. Также, по ее словам, может произойти резкое падение давления, замедление сердечного ритма и нарушение кровообращения.

"Похожий побочный эффект возникает при одновременном употреблении алкоголя с барбитуратами, антигистаминными препаратами первого поколения, такими как димедрол, супрастин или тавегил, сильными обезболивающими на основе опиоидов, а также некоторых антидепрессантов и нейролептиков", - добавила терапевт.