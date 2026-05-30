Терапевт назвала безопасную дозу спиртного при приеме лекарств

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Безопасной дозы спиртного при приеме любых медикаментов нет, даже бокал вина способен изменить распределение лекарства в организме, предупредила терапевт высшей категории "Скандинавского Центра Здоровья" Ольга Чистик.
"Безопасной дозы алкоголя при приеме любых препаратов нет. Даже бокал вина способен изменить распределение лекарства в организме", - рассказала Чистик в беседе с интернет-изданием "Лента.ру".
Врач порекомендовала отказаться от привычки запивать алкоголем снотворное, поскольку данное сочетание вызывает проблемы с дыханием вплоть до его остановки во время сна. Также, по ее словам, может произойти резкое падение давления, замедление сердечного ритма и нарушение кровообращения.
"Похожий побочный эффект возникает при одновременном употреблении алкоголя с барбитуратами, антигистаминными препаратами первого поколения, такими как димедрол, супрастин или тавегил, сильными обезболивающими на основе опиоидов, а также некоторых антидепрессантов и нейролептиков", - добавила терапевт.
Она также предостерегла, что растительные средства - препараты с валерианой, пустырником и мелатонином - при сочетании со спиртным вызывают непредсказуемую реакцию: от излишнего расслабления до парадоксального возбуждения.