ЕК решила наказать Болгарию, пишут СМИ
07:31 30.05.2026 (обновлено: 09:35 30.05.2026)
  • Еврокомиссия на следующей неделе введет наказание для Болгарии за превышение установленного дефицита бюджета.
  • Годовой дефицит Болгарии в прошлом году увеличился до 3,5%, превысив установленный в еврозоне порог в 3%.
  • Согласно прогнозу Еврокомиссии, дефицит бюджета Болгарии будет расти и достигнет 4,3% в 2027 году.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Еврокомиссия на следующей неделе "накажет" Болгарию за превышение установленного дефицита бюджета, несмотря на то, что страна присоединилась к еврозоне лишь несколько месяцев назад, сообщает издание Financial Times.
С 1 января 2026 года Болгария официально ввела евро в качестве национальной валюты. В стране велась широкая общественная дискуссия по вопросу присоединения к зоне евро. В Софии и других крупных городах противники отказа от национальной валюты выходили на массовые митинги.
"На следующей неделе Болгарию накажут за нарушение бюджетных правил всего через несколько месяцев после вступления в еврозону, что поставит правительство премьер-министра Румена Радева на путь конфронтации с Брюсселем", - пишет издание.
По словам европейских чиновников, Еврокомиссия введет в Софии так называемую процедуру чрезмерного дефицита, поскольку годовой дефицит страны в прошлом году увеличился до 3,5%, превысив установленный в еврозоне порог в 3%.
Согласно недавнему прогнозу Еврокомиссии, дефицит бюджета Болгарии в ближайшие годы будет и дальше расти, до 4,3% в 2027 году.
