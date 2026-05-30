Глава АЕБ предложил бизнесу при возвращении в Россию начать с чистого листа - РИА Новости, 30.05.2026
16:30 30.05.2026
Глава АЕБ предложил бизнесу при возвращении в Россию начать с чистого листа

Девушка во время форума. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг заявил, что европейским компаниям при возвращении в Россию стоит начать «с чистого листа» и не зацикливаться на прошлом.
  • Тадзио Шиллинг отметил, что в АЕБ сохраняется позитивный настрой на перспективы взаимодействия и определяющим станет взгляд вперед: на долгосрочную перспективу, будущие возможности и взаимную выгоду.
  • Шиллинг подчеркнул, что на данном этапе обсуждения о возвращении европейских компаний в Россию носят теоретический характер и пока не привели к единому мнению.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Европейским компаниям в случае возвращения в Россию стоит начать "с чистого листа" и не зацикливаться на прошлом, заявил глава Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг.
"Будет ли учитываться фактор, кто и как себя вел в прошлом? Когда мы идем на восстановление, на перестройку отношений, перемирие, невозможно смотреть в прошлое и говорить: "А ты вот так неправильно делал!" Это как супружеская ссора: если муж и жена хотят помириться, надо мириться. Нельзя идти в будущее, смотря назад. Наша позиция — нужно начать с чистого листа. Если этот момент наступит", — сказал он в интервью РБК.
Шиллинг отметил, что в АЕБ сохраняется позитивный настрой на перспективы взаимодействия. "Мы верим, что при восстановлении взаимодействия определяющим станет взгляд вперед: на долгосрочную перспективу, будущие возможности и взаимную выгоду", — пояснил глава ассоциации.
Шиллинг отметил, что на данном этапе такие обсуждения носят теоретический характер. "В прошлом году на площадке РСПП развернулась дискуссия на эту тему, и прийти к единому мнению пока не удалось", — напомнил он.
Президент России Владимир Путин в 2025 году поручил правительству проработать с российскими предпринимателями программу возможного возвращения западного бизнеса в Россию. Тогда он отмечал, что Россия будет смотреть, кто и как уходил, кто проявил себя ненадежным партнером. При этом, по его словам, процесс возвращения компаний будет проходить исключительно с учетом защиты интересов российского бизнеса.
РоссияТадзио ШиллингВладимир ПутинАссоциация европейского бизнесаРБК (медиагруппа)Российский союз промышленников и предпринимателейЭкономика
 
 
