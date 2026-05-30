Глава АЕБ предложил бизнесу при возвращении в Россию начать с чистого листа

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Европейским компаниям в случае возвращения в Россию стоит начать "с чистого листа" и не зацикливаться на прошлом, заявил глава Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг.

Шиллинг отметил, что в АЕБ сохраняется позитивный настрой на перспективы взаимодействия. "Мы верим, что при восстановлении взаимодействия определяющим станет взгляд вперед: на долгосрочную перспективу, будущие возможности и взаимную выгоду", — пояснил глава ассоциации.