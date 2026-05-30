Бивол cнова в России! Ему на съедение приехал немец с русскими корнями

Дмитрий Бивол впервые с конца 2021 года подерется в России: в субботу бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории в главном событии шоу RCC Boxing Promotions проведет титульный поединок против немца Михаэля Айферта, поставив на кон пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

РИА Новости Спорт знакомит читателей с соперником российского чемпиона, неожиданно получившего "шанс всей жизни".

Бивол — Айферт

Когда : 30 мая;

: 30 мая; Где : "УГМК-Арена", Екатеринбург;

: "УГМК-Арена", Екатеринбург; Во сколько бой : ближе к 23:00 по московскому времени;

: ближе к 23:00 по московскому времени; Трансляция: бой будет показан в прямом эфире по Первому каналу. Начало трансляции — в 21:35 мск.

Почему вообще Айферт?

Когда есть Джозеф Бенавидес (бой за абсолютное чемпионство), Каллум Смит (временный чемпион по линии WBO) и Артур Бетербиев, заждавшийся завершения искрометной трилогии с Дмитрием… Все просто: провести бой в России сейчас очень непросто (WBO по политическим причинам не дала Биволу поставить на кон свой пояс), да и многие соперники к нам пока не едут, побоявшись критики.

Потому и Айферт. Имя пускай и не такое звездное, как у вышеперечисленных боксеров, однако он обязательный претендент по линии IBF. Да и в Россию едет с удовольствием.

У немца есть родственники на Урале

Об этом сам 28-летний боксер рассказал на пресс-конференции. А еще высказался о своих шансах на грандиозную сенсацию в субботу:

« "Каждое лето в детстве я приезжал сюда к бабушке. В Нижнем Тагиле у меня много родственников, они приедут поддержать. Бивол — абсолютный чемпион, но в боксе все возможно. Я готовился к этому моменту и знаю: шансы есть у каждого".

Правда, букмекеры в апсет не верят

Бивол ожидаемо открылся тотальным фаворитом (как-никак, входит в топ-5 мирового рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовых категорий). На российского боксера коэффициент составляет менее 1.1, при том что на гостя из Германии показатель зашкаливает — почти 8.5. Главная интрига, признаемся честно: как быстро сможет Дима снести Айферта, который до анонса боя с Бивола был совсем не известен широкой спортивной публике?

За свою карьеру проиграл всего раз

В бою за юношеской титул в августе 2020-го, и с того момент Айферт (13-1) вышел на серию из семи побед. Всего же в 13 победных поединках спортсмен с прозвищем "Дизель" одержал восемь побед нокаутом.

Самый громкий успех

Несколько лет назад Михаэль Айферт стал обязательным претендентом на титул IBF в полутяжелом весе, взяв верх единогласным решением судей над экс-чемпионом мира в этом весе Жаном Паскалем. Бой прошел в Канаде на глазах родной публики последнего. И Паскаль, которому на тот момент было 40 лет, с молодым оппонентом не справился.