Страховщик назвала "базовый минимум" дел перед отъездом в отпуск

Краткий пересказ от РИА ИИ Перед отъездом в отпуск рекомендуется сфотографировать выключенные электроприборы, краны, плиты, оконные ручки, электрощит и входную дверь.

Эксперт советует назначить конкретного человека, который присмотрит за квартирой, и дать ему подробные инструкции, как действовать в случае экстренных ситуаций.

Рекомендуется застраховать не только само помещение, но и содержимое квартиры, а также ответственность перед соседями на случай протечки.

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Перед тем, как уехать в отпуск и оставить квартиру без присмотра на длительный срок, стоит сфотографировать все выключенные электроприборы, краны, плиты, а также оконные ручки, электрощит и входную дверь, рассказала РИА Новости начальник управления выплат по страхованию имущества и ответственности Росгосстраха Юлия Серова.

Она перечислила "базовый минимум" дел перед поездкой: закрыть окна, проверить балкон, отключить лишние электроприборы, перекрыть воду, убедиться, что плита, утюг, обогреватели, удлинители и зарядные устройства не остались включенными.

"Хороший прием — сделать несколько фотографий перед выходом: кранов, плиты, оконных ручек, электрощита и входной двери. Это помогает не возвращаться мыслями к вопросу "а точно ли я все выключил?" уже по дороге в аэропорт", - сказала Серова.

Эксперт советует перед отъездом пройтись по квартире не на "автомате", а как будто вы впервые видите это жилье. Посмотреть не только на очевидные приборы, но и на то, что обычно не воспринимается как источник риска: робот-пылесос на зарядке, увлажнитель, гирлянды, автоматическая поилка для животных, система полива растений.

"Просьба к соседу или родственнику иногда посмотреть квартиру звучит слишком расплывчато. Лучше заранее назначить конкретного человека и объяснить ему, что именно делать: как попасть в квартиру, где находятся вводные краны, электрощиток, документы, номера телефонов управляющей компании и аварийной службы", - советует эксперт.

Она рекомендует оставить кому-то инструкцию, куда звонить при протечке, кому передать информацию, можно ли вскрывать помещение в экстренной ситуации.

"Это особенно важно, если владелец находится в другой стране, в роуминге или без стабильной связи. Такие происшествия требуют оперативного реагирования, чтобы предоставить рост ущерба. Например, если вода течет несколько часов, последствия одни, а если несколько дней, масштаб уже совсем другой", - пояснила Серова.

При этом страховку квартиры, по ее словам, лучше воспринимать не как замену обычной осторожности, а как дополнительную защиту на случай, если что-то все же пойдет не так. Эксперт дала рекомендации, на что обратить внимание при выборе страховки.