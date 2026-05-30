В Херсонской области дрон ВСУ атаковал бензовоз

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал бензовоз в районе села Сальково в Геническом округе Херсонской области, состояние водителя уточняется, цистерна не повреждена, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.

"Вражеский дрон ударил по бензовозу в районе села Сальково. Удар пришелся в кабину. Состояние водителя уточняется", - сказал Василенко.