"Автодор" не стал продлевать контракт с тренером - РИА Новости Спорт, 30.05.2026
13:23 30.05.2026 (обновлено: 13:41 30.05.2026)
"Автодор" не стал продлевать контракт с тренером

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполняющий обязанности главного тренера "Автодора" Стипе Кулиш и помощник тренера Николай Шманов покидают клуб по истечении срока действия контрактов.
  • "Автодор" планирует определиться с новым тренерским штабом в первой половине июня.
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Саратовский баскетбольный клуб "Автодор" на своем сайте объявил о расставании с исполняющим обязанности главного тренера Стипе Кулишем по истечении срока действия контракта.
Хорватский специалист вошел в тренерский штаб "Автодора" в качестве ассистента перед сезоном-2025/26, а в феврале был назначен и. о. главного тренера. Саратовский клуб занял предпоследнее, десятое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.
Также по истечении контракта клуб покидает помощник тренера Николай Шманов.
Отмечается, что с новым тренерским штабом "Автодор" планирует определиться в первой половине июня.
