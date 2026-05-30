"Автодор" не стал продлевать контракт с тренером

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Саратовский баскетбольный клуб "Автодор" на своем сайте объявил о расставании с исполняющим обязанности главного тренера Стипе Кулишем по истечении срока действия контракта.

Хорватский специалист вошел в тренерский штаб "Автодора" в качестве ассистента перед сезоном-2025/26, а в феврале был назначен и. о. главного тренера. Саратовский клуб занял предпоследнее, десятое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.