08:20 30.05.2026

Как сейчас живет актер Валерий Баринов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Актер Валерий Баринов
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Народный артист России Валерий Баринов за годы карьеры снялся в более чем 200 российских фильмах и сериалах, сыграв множество разноплановых героев.
Чем актер занят сейчас?

Дебютировал в шесть лет

Валерий Александрович Баринов родился 27 ноября 1945 года в деревушке Жилино Орловской области. Родители были тружениками села, семья жила небогато. Мальчик привык с ранних лет помогать родным по хозяйству.
Его артистический дебют состоялся в возрасте шести лет на сельскохозяйственной выставке, где проводился конкурс художественной самодеятельности. Валера поразил зрителей талантом и получил заслуженную порцию аплодисментов.
Уже юношей поступил в вечернюю студию артистов в Орловском драмтеатре и днем работал там же в должности машиниста сцены. После школы Валерий решился воплотить мечту: отправился в столицу и поступил в Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина.

Стал популярнее с возрастом

Кинодебют Баринова сложился в приключенческой драме "Шаги по земле" (1968). Первая крупная роль досталась почти через десять лет в саге "Строговы". Но популярность пришла к актеру только во второй половине 90-х — после того, как по телевидению прошел показ красочного костюмированного сериала "Петербургские тайны".
А вот в новом веке Валерий Баринов стал очень востребованным, оказавшись среди тех артистов, кто в зрелые годы получает гораздо большую известность, чем в молодости. Он воплотил на экране образы полицейских, тренеров, высоких военных чинов и политиков.

"Боюсь за семью"

С самого начала Валерий Баринов поддержал СВО. По мнению актера, для иностранных лидеров Украина является разменной монетой в противостоянии с Россией.
"Никому больше Украина не нужна. Кроме нас. Так что и вытаскивать всю эту ситуацию, налаживать там нормальную жизнь тоже нам", — сказал он.
Валерий Александрович часто ездит в зону спецоперации, даже несмотря на происки недоброжелателей.
"Мне поступают угрозы — и это очень неприятно. Звонят и говорят: "Ты думаешь, мы не знаем, где твоя семья?" <…> У каждого человека есть страх, но я больше не за себя боюсь — за семью. Но ездить не прекращу, буду по-прежнему выступать перед военными", — открыто говорит народный артист России.
Рассказывая о своих встречах с участниками спецоперации, он признался, что всякий раз при этом испытывает настоящее потрясение. Он вспоминал, как в госпитале проходящие реабилитацию бойцы просили его сфотографироваться вместе, чтобы отправить фото своим родным.

Чем артист занят сейчас?

Баринов продолжает играть в спектаклях Московского театра юного зрителя, где служит с 2005 года. Среди его ролей — Яков в "Скрипке Ротшильда", Борис Тимофеевич в "Леди Макбет нашего уезда", Эрик Ларсен в "Вариациях тайны".
В 2022-м Валерий Баринов удостоился театральной премии "Хрустальная Турандот" в категории "За честь, достоинство и служение зрителю".
 
 
 
