Финский политик осудил посещение парламента Финляндии боевиками "Азова"*

15:43 30.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армандо Мема, член партии "Альянс свободы", осудил посещение парламента Финляндии боевиками "Азова"*.
  • По мнению Мема, прославление боевиков в Финляндии опасно, особенно на фоне роста напряженности в отношениях с Россией.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема осудил посещение парламента Финляндии боевиками "Азова"*.
"Я могу лишь выразить осуждение такого ужасного решения - приглашения этих нацистов в финский парламент. Позор!" - написал политик в соцсети X, комментируя состоявшийся в пятницу визит.
Мема добавил, что приглашение боевиков в финский парламент было крайне бестактным шагом. По его словам, некоторые члены финского парламента приветствовали их и "прославляли как героев".
"Прославление нацизма в Финляндии продолжается, что очень опасно, особенно сейчас, когда напряженность в отношениях с Россией растет", - добавил он.
*Организация, признанная террористической и запрещенная на территории РФ
