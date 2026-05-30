07:13 30.05.2026
Австралия объявила о крупнейшем военном усилении со времен Второй мировой

CC BY 2.0 / Simon_sees / Old and New Parliament Houses
30.05.2026
CC BY 2.0 / Simon_sees / Old and New Parliament Houses
Канберра. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Австралия приступила к крупнейшему наращиванию военной мощи со времен окончания Второй мировой войны из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности и роста угроз в Индо-Тихоокеанском регионе.
  • Более 40% оборонного бюджета Австралии направляется на развитие морских возможностей, включая атомные подводные лодки, новые эсминцы, фрегаты и беспилотные морские платформы.
  • Министр обороны Австралии Ричард Марлз заявил, что страна сталкивается с самой сложной и опасной стратегической обстановкой со времен окончания Второй мировой войны, но при этом заинтересована в сохранении стабильных отношений с Китаем.
ДЖАКАРТА, 30 мая — РИА Новости. Австралия приступила к крупнейшему наращиванию военной мощи со времен окончания Второй мировой войны, объясняя это ухудшением ситуации в сфере безопасности и ростом угроз в Индо-Тихоокеанском регионе, заявил министр обороны Австралии Ричард Марлз, выступая на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.
"Австралийские силы обороны сейчас проходят через трансформацию жесткой силы. Более 40% нашего оборонного бюджета направляется на развитие морских возможностей", — заявил Марлз.
По его словам, Канберра реализует программу перевооружения, включающую атомные подводные лодки в рамках партнерства AUKUS, новые эсминцы, фрегаты и беспилотные морские платформы.
Министр заявил, что Австралия сталкивается с "самой сложной и опасной стратегической обстановкой со времен окончания Второй мировой войны". Среди основных угроз он назвал повреждения подводной инфраструктуры, напряженность в Южно-Китайском море, ситуацию вокруг Ирана и деятельность так называемого "теневого флота".
"Теперь совершенно очевидно, что эпоха после холодной войны закончилась. Государства, которые не инвестируют в убедительные оборонные возможности, будут более уязвимы к принуждению и столкнутся с большими ограничениями своего суверенитета", — заявил Марлз.
При этом Марлз подчеркнул, что Австралия заинтересована в сохранении стабильных отношений с Китаем.
"Китай является нашим крупнейшим торговым партнером. Австралия хочет стабильных и продуктивных отношений с Китаем, и мы считаем, что это достижимо", — отметил он.
Форум "Диалог Шангри-Ла" проходит в Сингапуре и считается одной из крупнейших площадок Азии для обсуждения вопросов обороны и безопасности.
