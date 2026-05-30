Экс-следователь рассказал, мог ли пропавший Герой России вернуться на СВО
02:56 30.05.2026 (обновлено: 09:34 30.05.2026)
Экс-следователь рассказал, мог ли пропавший Герой России вернуться на СВО

Экс-следователь Козлов: Асылханов мог вернуться в зону СВО через Крым

Герой России, участник СВО Алексей Асылханов
Герой России, участник СВО Алексей Асылханов - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Герой России, участник СВО Алексей Асылханов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший следователь СК России Василий Козлов выдвинул версию о возможном возвращении Героя России Алексея Асылханова в зону СВО.
  • Для проверки этой версии необходимо запросить сведения о платежах банковской картой Асылханова в Ростове-на-Дону и новых регионах.
  • Также нужно направить запросы операторам сотовой связи и пограничным службам по факту регистрации сим-карт и прибытия Асылханова в зону СВО.
КЕМЕРОВО, 30 мая – РИА Новости. Для отработки версии о возвращении в зону СВО Героя России Алексея Асылханова, пропавшего в апреле в кемеровском городе Юрге, нужно проверить сведения о платежах банковской картой в Ростове-на-Дону и новых регионах, рассказал РИА Новости бывший следователь СК России, участник СВО, ветеран боевых действий Василий Козлов.
Бывший следователь наряду с криминальными версиями исчезновения Асылханова предположил, что пропавший Герой России мог вернуться в зону боевых действий.
"Для проверки данной версии необходимо запросить сведения о совершении платежей банковской картой Алексея на территории Ростова (Ростова-на-Дону – ред.), ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также направить запросы к оператором сотовой связи указанных территорий по факту регистрации сим-карт на имя Алексея, поскольку в зоне проведения СВО работу осуществляют иные операторы связи. Также нужно запросить сведения у пограничных служб по факту прибытия Алексея в зону СВО", – сообщил Козлов.
Для того, чтобы скрыть свое возвращение в зону боевых действий, Асылханову потребовалось бы снять наличные, добавил бывший следователь.
Асылханов – бывший участник СВО, в декабре 2024 года президент РФ Владимир Путин вручил ему "Золотую Звезду" Героя России. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин. После пропажи Асылханова в Юрге было возбуждено уголовное дело об убийстве.
