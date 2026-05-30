19:55 30.05.2026 (обновлено: 19:59 30.05.2026)
"Арсенал" обыгрывает "ПСЖ" после первого тайма финала Лиги чемпионов

© REUTERS / Phil Noble
  • Английский футбольный клуб «Арсенал» ведет в счете 1:0 после первого тайма финального матча Лиги чемпионов против французского «Пари Сен-Жермен».
  • На 6-й минуте российский вратарь Матвей Сафонов пропустил мяч после удара Кая Хаверца, который стал третьим футболистом, забивавшим в финальных матчах Лиги чемпионов за две разные команды.
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Английский футбольный клуб "Арсенал" ведет в счете после первого тайма финального матча Лиги чемпионов против французского "Пари Сен-Жермен".
Встреча проходит в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена". "Арсенал" ведет со счетом 1:0. На 6-й минуте российский вратарь Матвей Сафонов пропустил мяч после удара с острого угла от немецкого полузащитника "Арсенала" Кая Хаверца.
Лига чемпионов УЕФА
30 мая 2026 • начало в 19:00
Закончен (П)
ПСЖ
2 : 14:3
Арсенал
65‎’‎ • Усман Дембеле (П)
121‎’‎ • Гонсалу Рамуш (П)
121‎’‎ • Дезире Дуэ (П)
121‎’‎ • Ашраф Хакими (П)
121‎’‎ • Лукас Беральдо (П)
06‎’‎ • Кай Хаверц
121‎’‎ • Виктор Дьекереш (П)
121‎’‎ • Деклан Райс (П)
121‎’‎ • Габриэль Мартинелли (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Хаверц, который в составе "Челси" забил победный мяч в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2020/21, стал третьим футболистом, забивавшим в решающих матчах турнира за две разные команды. Ранее это делали Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед" и "Реал") и Марио Манджукич ("Бавария" и "Ювентус").
"ПСЖ" является действующим победителем Лиги чемпионов. Год назад парижане разгромили в финале итальянский "Интер" со счетом 5:0. "Арсенал" играет в финале второй раз в своей истории, "канониры" прежде не брали трофей.
